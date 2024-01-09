Курс доллара в начале торгов на Мосбирже поднялся до 91,44 рубля
Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи 8 января по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 59,5 копейки и составил 91,75 рубля.
Курс европейской валюты снизился на 59 копеек, показав значение в 99,43 рубля.
В свою очередь, курс китайского юаня вырос на 0,25 копеек и составил 12,714 рубля.
Ранее, 28 декабря, доллар в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. По данным на 14:20 мск, американская валюта снижалась на 1,43%, до значения в 89,96 рубля.
Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщали, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.