Аналитики не исключили падения доллара до 85 рублей в ближайшие месяцы

В декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей. Такой прогноз привели «Известиям» аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции 13 декабря.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 13:51 американская валюта достигла 89,98 рубля, еще 1 декабря доллар торговался в районе 90,5 рублей.

Эксперты считают, что из-за решения правительства об обязательной продаже валютной выручки, повышения ключевой ставки и планов Центробанка РФ по операциям на валютном рынке в 2024 году в ближайшие время ослабление курса российской нацвалюты можно не ждать.

«При прочих равных курс будет сильнее предыдущих оценок. Ожидаем, что в декабре-январе пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 87–92, а в феврале-марте переместится на более низкие уровни, в диапазон 85–90. Мы считаем высокими шансы на то, что в ближайшие месяцы пара USD/RUB покажет отметку 85», — добавили эксперты.

В начале декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал, что максимальные значения доллара в этом месяце могут составить 93,5–95 рублей за американскую валюту, а евро может торговаться в диапазоне 100–102,5 рубля.

В начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс российской нацвалюты стабилизировался и его параметры сохранятся, считает министр.