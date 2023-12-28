Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря, следует 28 декабря из данных торгов на бирже.

По данным на 14:20 мск, доллар снижался на 1,43% и упал до 89,96 рубля.

К 14:27 мск американская валюта замедлила снижение и находилась на уровне 89,97 рубля.

При этом евро теряет 1,07%, до 100,09 рубля. Китайская валюта же снижается на 0,71%, опускаясь до 12,645 рубля.

Ранее, 21 декабря, Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сделал прогноз о курсе рубля на ближайшее время. По его словам, резкого ослабления рубля не предвидится, если не произойдет каких-либо форс-мажорных ситуаций.

Кроме того, аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.