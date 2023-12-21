Аналитик сделал прогноз о курсе рубля на ближайшее время

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал в четверг, 21 декабря, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.

«С одной стороны, в конце года возрастает спрос населения на валюту, что давит на рубль. Также на него воздействуют колебания котировок нефти и сезонное увеличение бюджетных расходов. С другой стороны, российскую валюту поддерживают жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Помимо прочего последний пакет санкций уже учтен в ценах, поэтому сейчас его влияние минимально», — сказал он в беседе с RT.

Он добавил, что баррель Brent торгуется на уровне $79,82. Цена на топливо растет на фоне опасений возможных перебоев в поставках через Красное море из-за атак хуситов на торговые суда в этом регионе.

«Также поддержку оказывает общее ослабление доллара США. В настоящее время пара доллар/рубль вырвалась из диапазона 81,35–90,75 рубля, достигнув отметки 92,08 рубля. Это промежуточный уровень сопротивления, от которого цена может вернуться обратно в диапазон», — отметил эксперт.

Антонов напомнил, что поддержку рублю оказывает то, что экспортеры 28 декабря должны выплатить НДС, взносы в фонды, НДФЛ и другие обязательные платежи.

При этом эксперт отметил, что давление может исходить от импортеров и покупки валюты перед новогодними праздниками.

«Если курс доллара закроется в четверг выше 92 рублей, то фокус внимания трейдеров сместится на 93,50 рубля. Уровень баланса сейчас 90 рублей. Резкого ослабления рубля (более 5%) не предвидится, если не произойдет каких-либо форс-мажорных ситуаций», — подчеркнул он.

Финансовый аналитик допустил, что в отсутствие яркого новостного фона ликвидность рынка будет снижаться перед январскими праздниками, что может вызывать резкие колебания на рынке.

Ранее в этот день курс доллара превысил 91 рубль впервые с 11 декабря. По данным Мосбиржи на 07:00 американская валюта вырастала на 0,25% — до 91,1875 рубля, сообщает телеканал «360». К 07:31 доллар начал снижение и находился на уровне 90,5 рубля, упав на 0,51%.

В то же время евро снижался на 0,58%, до уровня 99,66 рубля, сообщается на сайте kp.ru.

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком России на 21 декабря, составляет 90,4056 рубля. По сравнению с предыдущим значением, он вырос на 31,86 копейки.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что Россия не отказывается от использования доллара в международных расчетах, передает НСН. Однако российский лидер подчеркнул, что «чем больше мы используем нашу национальную валюту, тем лучше». По его словам, это повышает суверенитет и возможности РФ.

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.