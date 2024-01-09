Минобороны Украины закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы
Министерство обороны Украины закупило 50 тыс. комплектов военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, его слова цитирует украинское издание «Главком» в понедельник, 8 января.
«Впервые минобороны приобрело 50 тыс. комплектов женской формы, 100 тыс. электрических грелок, 15 тыс. активных наушников», — сказано в материале.
По словам Умерова, минобороны удалось сэкономить на поставках наушников: было потрачено на 11,7 млн гривен меньше, чем планировалось изначально. При этом в публикации напомнили о том, что генпрокуратура подозревает бывших должностных лиц министерства в растрате почти миллиарда гривен на закупках некачественных бронежилетов.
Ранее, 13 декабря, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. Она заявила, что беременность станет уникальной возможностью для отсрочки. Безуглая подчеркнула, что законопроект о призыве женщин будет зарегистрирован в Верховной раде в течение двух недель.
До этого, 5 декабря, Безуглая также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.
В конце октября подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко подтвердил, что в рядах украинских войск на линии фронта продолжает увеличиваться число женщин. По его словам, в некоторых подразделениях процентное соотношение девушек достигает практически 20%.
Еще в сентябре советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.