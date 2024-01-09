Министерство обороны Украины закупило 50 тыс. комплектов военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, его слова цитирует украинское издание «Главком» в понедельник, 8 января.

«Впервые минобороны приобрело 50 тыс. комплектов женской формы, 100 тыс. электрических грелок, 15 тыс. активных наушников», — сказано в материале.

По словам Умерова, минобороны удалось сэкономить на поставках наушников: было потрачено на 11,7 млн гривен меньше, чем планировалось изначально. При этом в публикации напомнили о том, что генпрокуратура подозревает бывших должностных лиц министерства в растрате почти миллиарда гривен на закупках некачественных бронежилетов.

Ранее, 13 декабря, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. Она заявила, что беременность станет уникальной возможностью для отсрочки. Безуглая подчеркнула, что законопроект о призыве женщин будет зарегистрирован в Верховной раде в течение двух недель.

До этого, 5 декабря, Безуглая также призвала женщин вступать в ряды ВСУ на волонтерских началах.

В конце октября подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко подтвердил, что в рядах украинских войск на линии фронта продолжает увеличиваться число женщин. По его словам, в некоторых подразделениях процентное соотношение девушек достигает практически 20%.

Еще в сентябре советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что на Украине женщин агитируют участвовать в боевых действиях из-за серьезных потерь в живой силе. Он подчеркнул, что призывы распространяются не только на обладательниц военно-учетных специальностей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.