Народный депутат от фракции «Голос» Роман Костенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «политически уже умер».

«Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть», — сказал он в интервью радио NV от 7 января.

Кроме того, по словам Костенко, украинский лидер на данный момент должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или будут поддерживать его рейтинги, а которые помогут сохранить государство.

Ранее, 6 января, британский полковник Ричард Кемп заявил, что Зеленский стал слишком слаб для того, чтобы одержать победу в конфликте. Он указал на то, что у украинского лидера нет четкой стратегии, чтобы добиться какого-либо результата. Он также напомнил, что сейчас всё чаще говорят о возможных мирных соглашениях после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной смене Зеленского, отметил, что многие нынешние неудачи Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в стране и это видно невооруженным глазом.

11 декабря депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что западные государства ищут для Украины нового президента, которым будет удобно управлять. Он отметил, что для них Украина является лишь колонией и площадкой для аномальных политико-экономических экспериментов.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.