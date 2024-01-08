Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в дискуссии относительно банковских ограничений для уклонистов от воинской службы, которые предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации. Об этом 8 января заявил глава регулятора Андрей Пышный.

«Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями <...>. Если потребность возникнет, она, скорее всего, возникнет, мы примем участие в дискуссии», — приведен фрагмент его интервью в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

Пышный отметил, что всеобщее обсуждение должно привести всех к принятию оптимального решения.

Ранее, 6 января, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом, как указал народный депутат Егор Чернев, по категории находящихся за рубежом украинцев «больше вопросов пока, чем ответов».

До этого, 25 декабря, украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Затем руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации на Украине. По словам одного депутата, законопроект вызывает опасение у многих и он сам также переживает из-за него за личную безопасность.

Между тем 4 января политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с «Известиями» сказал, что, с одной стороны, перед властями Украины стоит необходимость проведения мобилизации, а с другой стороны, Киев может столкнуться с угрозой массового общественного недовольства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.