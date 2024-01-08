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В ОАЭ призвали Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского

Axios: в ОАЭ призвали Нетаньяху просить у Зеленского деньги для палестинцев
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Dana Kopel
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, потребовавшего выдать зарплату палестинским рабочим, которым был запрещен въезд в Израиль. Об этом 8 января сообщает портал Axios, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

По данным осведомленного источника, Аль Нахайян в саркастичной манере предложил Нетаньяху обратиться с данной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Проси деньги у Зеленского», — процитировал источник ответ президента ОАЭ.

Он также добавил, что Зеленский получает много денег из других стран, «так что, возможно, смог бы помочь» Нетаньяху. Как отмечает СМИ, Аль Нахайян был шокирован тем, что премьер-министр Израиля возложил на него ответственность за проблему, которая возникла из-за решения израильских властей не впускать рабочих, и не намерен за это платить.

Израиль запретил въезд на свою территорию палестинским рабочим с Западного берега после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября. Теперь они даже не получают пособия по безработице.

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Ранее, 7 декабря, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в Абу-Даби с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта. Была подтверждена важность объединения усилий для реализации международно-правовых решений по созданию суверенного палестинского государства с границами 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме, сообщили в ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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