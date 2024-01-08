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Глава МИД Венгрии заявил о намерении «открыть глаза» на ошибки руководству ЕС

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
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Венгрия намерена в 2024 году бороться за то, чтобы лидеры страны Евросоюза (ЕС) «открыли глаза» на собственные ошибки и смогли их исправить. С таким заявлением 8 января выступил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В этом году выборы пройдут в 78 странах мира и затронут почти 4 млрд человек, напомнил он. В этой связи Сийярто отметил особую важность предстоящих выборов в Европарламент, которые он считает возможностью для важных изменений.

«В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и дать возможность руководству Европейского союза наконец увидеть реальность и, таким образом, иметь возможность исправить ошибки руководства, которые были допущены до сих пор», — написал дипломат.

Сийярто предполагает, что в ближайшее время можно ожидать формирования нового миропорядка, в ходе чего на Венгрию будет оказываться огромное давление. Тем не менее страна не поддастся на шантаж и не станет отказываться от представления своих национальных интересов, подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Выборы в Европейский парламент пройдут 6–9 июня 2024 года.

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Накануне газета Politico обратила внимание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран ЕС до июля не выберут другого преемника взамен уходящего председателя органа Шарля Мишеля. Подобная возможность предусмотрена законодательством, однако европейские лидеры постараются этого не допустить из-за разногласий с Орбаном, считают журналисты.

Ранее, 6 января, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России и решающую роль в спорах на эту тему должен сыграть Евросоюз.

23 декабря 2023 года Орбан заявил, что его тошнит от попыток Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения по многим вопросам, в частности по Украине. Венгерский лидер выразил мнение, что в последние годы ЕС неуклонно слабеет. В этой связи Орбан надеется на итоги выборов в Европарламент.

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