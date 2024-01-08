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Сдачу нормативов ГТО в российских школах предложили сделать обязательной

Депутат Кравцов предложил сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Госдуме предложили сделать обязательной сдачу нормативов ГТО в российских школах. Такое предложение к министру просвещения России Сергею Кравцову выдвинул депутат ГД Сергей Колунов.

«Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету (физкультуре. — Ред.) обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья», — говорится в документе, который 9 января публикует «РИА Новости».

Автор инициативы отмечает, что именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО включал в себя основные нормативы правильного физического воспитания детей и подростков во времена СССР, когда миллионы людей успешно сдавали эти нормы ГТО.

По мнению автора, такое нововведение в современное время будет способствовать укреплению здоровья населения, а также увеличит гармоничное развитие личности и воспитание патриотизма.

В разговоре с агентством член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП) отметил, что это требование будет относиться не только к ученикам, но и к учителям и школьным врачам. Он подчеркнул, что комплекс ГТО — это базовый уровень физического развития, который в состоянии осилить каждый, если серьезно этим займется, а также выполнение норм ГТО не требует сверхусилий и сверхспособностей.

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Ранее, 25 декабря, глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в школы России вернутся уроки труда, в кабинеты завозят оборудование. Кравцов напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

В этот же день директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала «Известиям», что предлагаемая программа уроков труда в школах будет сочетать урочную и внеурочную деятельность. При этом она отметила, что внеурочная часть регламентирована гораздо мягче, чем урочная. Поэтому и нагрузку на обучающихся, и то, какие будут образовательные и воспитательные результаты, эксперты обсуждали заранее.

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