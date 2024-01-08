Замминистра обороны РФ исполнил мечту девочки из Санкт-Петербурга

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 12-летней девочки Алисы из Санкт-Петербурга. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в своем желании Алиса просила коньки. Девочку вместе с мамой пригласили в здание Минобороны России, где Панков лично вручил Алисе подарок.

Также для Алисы организовали посещение спортивного комплекса «Ледовый» Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), где девочка пообщалась с выдающимися спортсменами клуба и приняла участие в мастер-классе по катанию на коньках.

«Отличные эмоции, мне очень понравилось! Вышла на лед, нервничала, боялась, но потом вроде как научилась. Благодаря тренеру я научилась правильно кататься, несколько элементов получилось сделать. Я с самого детства хотела заниматься фигурным катанием», — поделилась Алиса.

Ранее, 5 января, вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев исполнил новогоднюю мечту 11-летней Алисы из Донецка в рамках акции «Елка желаний», подарив ей роликовые коньки.

В тот же день заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов и начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов приняли участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты в рамках «Елки желаний». Мальчик мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также российский лидер поговорил с Никитой по телефону.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.