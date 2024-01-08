Реклама
Прямой эфир
Армия
Десантники ВС РФ с помощью дронов уничтожили пехоту и технику ВСУ под Вербовым
Мир
Число жертв землетрясений в Японии достигло 161
Мир
Трамп пообещал снизить налоги для граждан при победе на выборах
Армия
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Москве
Мир
Немецкие машинисты проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Мир
Глава МИД Японии провела брифинг в подвале Киева
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –17 градусов в Москве 8 января
Мир
Во Франции осудили действия Израиля из-за гибели замглавы политбюро ХАМАС
Мир
В Бишкеке задержали находившегося в межгосударственном розыске россиянина
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
Мир
Бельгия предложит еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Евросовета
Мир
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
Мир
На Западе усомнились в угрозе со стороны России
Мир
В ХАМАС сообщили о гибели более 30 тыс. палестинцев после эскалации в Газе

Замминистра обороны РФ исполнил мечту девочки из Санкт-Петербурга

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 12-летней девочки Алисы из Санкт-Петербурга. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в своем желании Алиса просила коньки. Девочку вместе с мамой пригласили в здание Минобороны России, где Панков лично вручил Алисе подарок.

Также для Алисы организовали посещение спортивного комплекса «Ледовый» Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), где девочка пообщалась с выдающимися спортсменами клуба и приняла участие в мастер-классе по катанию на коньках.

«Отличные эмоции, мне очень понравилось! Вышла на лед, нервничала, боялась, но потом вроде как научилась. Благодаря тренеру я научилась правильно кататься, несколько элементов получилось сделать. Я с самого детства хотела заниматься фигурным катанием», — поделилась Алиса.

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

Ранее, 5 января, вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев исполнил новогоднюю мечту 11-летней Алисы из Донецка в рамках акции «Елка желаний», подарив ей роликовые коньки.

В тот же день заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов и начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов приняли участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты в рамках «Елки желаний». Мальчик мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также российский лидер поговорил с Никитой по телефону.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024