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Трутнев подарил ролики Алисе из Донецка в рамках «Елки желаний»

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Фото: РЕН ТВ
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Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев исполнил новогоднюю мечту 11-летнй Алисы из Донецка в рамках акции «Елка желаний», подарив ей роликовые коньки. В ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику 5 января он лично вручил подарок девочке.

Школьница получила универсальные ролики, колеса в которых можно поменять на лезвия, что позволит ей опробовать подарок и зимой. Алисе также подарили шлем, наколенники и сладкий подарок. Матери девочки Трутнев подарил цветы.

Дом в Донецкой Народной Республике, в котором живет Алиса, в мае 2022 года пострадал от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки были повреждены оконные рамы и разбито остекление в двух комнатах, окна были заделаны фанерой. Трутнев поручил, чтобы оконное остекление в квартире было восстановлено.

Кроме того, вице-премьер исполнил желания Вероники из Санкт-Петербурга, которая мечтала получить умную колонку, а также пяти ребят с Дальнего Востока. Так, 15-летняя Валентина из Благовещенска получила новый ноутбук, 14-летний Максим из Николаевска-на-Амуре — набор гитариста. Возможность принять участие в экскурсии по кабине самолета и вертолета, а также в ознакомительном полете выпала 13-летнему Николаю из Магадана. Мальчик также в течении месяца сможет посещать авиационно-технический центр.

Лев из Хабаровского края получил сертификат на посещение учебного фрегата «Паллада», а 8-летней Елизавете из Камчатки подарили сертификат на экскурсию на снегоходах на Авачинский перевал и посещение собачьего питомника с участниками в гонке на собачьих упряжках «Берингия».

«Елка желаний – 2024»: как подать заявку на участие, что можно просить
Елки с мечтами детей во всех городах страны, также можно сделать онлайн-подарок

Ранее в этот день глава Минпросвещения России Сергей Кравцов исполнил мечту маленькой Ангелины из Екатеринбурга в рамках акции, посетив вместе с ребенком и ее семьей Московский зоопарк. Затем семья девочки прогулялась по выставке-форуму «Россия» на ВДНХ.

Накануне российские министры, в числе которых главы МИДа Сергей Лавров, Минцифры Максут Шадаев, Минтруда Антон Котяков и Минфина Антон Силуанов, 4 января приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний» и подарили детям подарки.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.

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