Министры РФ исполнили новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Министры РФ, в числе которых главы МИДа Сергей Лавров, Минцифры Максут Шадаев, Минтруда Антон Котяков и Минфина Антон Силуанов, 4 января приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний» и подарили детям подарки.

Так, Лавров исполнил желания трех детей. 14-летняя Ксения из Амурской области получила виниловый проигрыватель, на котором были автограф министра и табличка с пожеланиями. 11-летняя Анастасия из Луганска мечтала о личной встрече с главой дипведомства. Он ответил на вопросы и побеседовал с ней о ее занятиях поэзией. Осуществилась мечта и 11-летнего Арсения из Подмосковья, который хотел сыграть с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Мальчик встретился с ним и Лавровым в стенах МИД РФ, где провел пару партий с шахматистом.

Шадаев подарил 10-летней Олесе из Батайска Ростовской области набор акварельных карандашей, а 8-летнему Владимиру из Москвы — конструктор. Также для Владимира, его сестры и Киры из Новосибирска и Роберта из Санкт-Петербурга он провел экскурсию по тренировочному комплексу авиакомпании «Аэрофлот».

В свою очередь Котяков подарил 9-летнему Ивану хоккейные коньки, а 8-летнему Андрею — экскурсию по Москве.

Силуанов же исполнил желание Таисии из Нижнего Новгорода, которая мечтала получить в подарок миксер.

«Я знаю, что вы писали письмо Деду Морозу. У меня форточка была открыта, Дед Мороз, судя по всему, залетел. Я только что из командировки вернулся, и это, наверное, ваш подарок», — обратился он к Таисии во время чаепития.

Также она получила в подарок возможность посетить выставку «Россия» на ВДНХ.

Ранее, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты в рамках «Елки желаний». Мальчик мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также российский лидер поговорил с Никитой по телефону.

До этого, 21 декабря, Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы также пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин уточнил, как проходит ее практика по журналистике и почему она решила выбрать для себя именно эту профессию.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.