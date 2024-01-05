Замминистра обороны РФ и начальник войск РХБ защиты приняли участие в «Елке желаний»

Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Павел Попов и начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Герой труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов приняли участие в Новогодней благотворительной акции «Елка желаний», которая состоялась в Национальном центре управления обороной РФ. Об этом 5 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Попов снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку мальчика Льва из Ямало-Ненецкого автономного округа России. В своем желании Лев просил подарить ему аэрохоккей.

«Лев, я поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Рад тебя приветствовать в хоккейной лиге России. Желаю тебе стать настоящим чемпионом», — сказал замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

По поручению Попова представители Минобороны РФ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Льва и его семью в городе Новый Уренгой. Мальчик рассказал стихотворение, после чего получил новогодний подарок.

В свою очередь, начальник войск РХБ защиты Кириллов выбрал три шара на «Елке желаний» и мечту семилетней участницы акции Анны Давыдовой из Тамбова побывать в Москве. Для Анны и ее мамы была организована тематическая программа знакомства с новогодней столицей. Они побывали в Центральном академическом театре Российской Армии и в театре кошек Юрия Куклачева.

«Я загадала попасть в Москву на все праздники. Я всегда хотела посмотреть на кошек, к тому же их люблю. Я погладила одну из кошек в клетке, я их кормила, и мне дали подарок», — поделилась Анна Давыдова.

Также были исполнены желания сестер Вероники и Ланы Кочетовых из Московской области. Кириллов подарил четырехлетней Веронике набор кукол, а 12-летней Лане планшет.

Сотрудниками 27 Научного центра Министерства обороны Российской Федерации имени академика Н.Д. Зелинского для детей был проведён открытый урок «Юный химик» с демонстрацией опытов. Ребятам показали ряд экспериментов, объясняющих явления, встречающиеся в повседневной жизни.

Завершилось мероприятие посещением «Елки РХБЗ», угощением сладостями и вручением подарков.

Ранее, 4 января, глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» исполнил желания трех детей. Так, 14-летняя Ксения из Амурской области получила виниловый проигрыватель, 11-летняя Анастасия из Луганска встретилась с главой дипведомства. Также осуществилась мечта и 11-летнего Арсения из Подмосковья, который хотел сыграть с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Мальчик встретился с ним и Лавровым в стенах МИД РФ, где провел пару партий с шахматистом.

3 января вице-премьер России Александр Новак в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 13-летнего Кирилла из Москвы, подарив ему теннисный стол, а также познакомив со спортсменами вечерней лиги настольного тенниса. Кроме того, Новак вместе со школьником и профессиональными спортсменами сыграл в настольный теннис.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 2 января осуществил мечты двоих детей в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». 11-летний Максим из Москвы побывал в «Москвариуме». Там мальчик принял участие в интерактивных развлечениях и изучил подводный мир, увидев множество его обителей, включая дельфинов и других рыб. Патрушев также осуществил новогоднее желание пятилетнего Кости. Мальчик отправился в Центр национальных конных традиций. Там Косте рассказали про то, как нужно ухаживать за лошадьми. Он также увидел, как дрессируют пони.

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты в рамках «Елки желаний». Мальчик мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Также российский лидер поговорил с Никитой по телефону.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей.