Патрушев осуществил мечты двоих детей в рамках «Елки желаний»

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев осущетвил мечты двоих детей в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Так, 11-летний Максим из Москвы побывал в «Москвариуме». Там мальчик принял участие в интерактивных развлечениях и изучил подводный мир, увидев множество его обителей, включая дельфинов и других рыб. Кроме того, ему подарили плюшевую игрушку в виде акулы.

Патрушев также осуществил новогоднее желание пятилетнего Кости. Мальчик отправился в Центр национальных конных традиций. Там Косте рассказали про то, как нужно ухаживать за лошадьми. Он также увидел, как дрессируют пони.

В акции «Елка желаний» также принял учатие глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Он встретился с семилетним Егором из Москвы. Министр подарил мальчику лыжи. Помимо этого, Матыцин также организовал для 17-летнего Антона из Ижевска встречу с комментатором Романом Скворцовым.

Ранее в этот день стало известно, что в рамках «Елки желаний» глава МЧС России Александр Куренков исполнил желание 12-летнего Миши Игнатова из Калуги. Ему и его маме организовали экскурсию по пожарно-спасательной части Главного управления ведомства по Калужской области. Миша сам смог потушить условный очаг возгорания в своей собственной боевой одежде. В завершение пожарные части подарили мальчику на память машину на пульте управления с подачей воды и выдвижной лестницей, костюм сотрудника МЧС России, боевую одежду пожарного с каской и ремнем.

До этого, 28 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желания двоих детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и встретился с ними в Доме правительства в Москве. Тогда он подарил девочке гитару и вместе с ней спел новогоднюю песню о елочке.