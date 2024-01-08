СМИ узнали о задекларированном особняке Кличко в Гамбурге на $6 млн

Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в Гамбурге в Германии стоимостью 227 млн гривен, что приравнивается почти к $6 млн. Об этом 7 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге (Германия)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Издание также предоставило скриншоты декларации Кличко.

«20 декабря градоначальник получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность Виталия», — добавили журналисты.

Также отмечается, что площадь дома составляет 750 кв. м. В издании подчеркнули, что в Гамбурге Виталий Кличко имел особняк еще до того, как стал мэром Киева.

В июле Кличко также заявил, что он готов представить свою кандидатуру на выборах президента Украины. Он отмечал, что говорить на эту тему более предметно он сможет тогда, когда начнется предвыборная кампания. В частности, по его мнению, говорить о выборах главы государства на Украине можно будет только после окончания боевых действий.

При этом 30 ноября депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Помимо этого, 4 декабря правительство Крыма сообщило, что бюджет республики пополнился на 1,8 млрд рублей в результате продажи национализированного имущества украинских олигархов. Отмечалось, что основными предпосылками этой деятельности послужили моральные и политические аспекты.

30 октября стало известно, что квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Ялте купила жительница Москвы. Муж новой владелицы рассказал «Известиям» о том, что супруги не знали, кому раньше принадлежала купленная ими недвижимость. Торги стартовали с отметки в 24,6 млн, в аукционе принимали участие всего два человека. Новая владелица заплатила за апартаменты 44,3 млн рублей.