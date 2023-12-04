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В Крыму продали имущество украинских олигархов на 1,8 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Бюджет Крыма пополнился на 1,8 млрд рублей в результате продажи национализированного имущества украинских олигархов. Об этом 4 декабря сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«В результате продажи 25 ранее национализированных объектов в казну полуострова поступило 1,86 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными предпосылками этой деятельности послужили моральные и политические аспекты. Кроме того, в правительстве Крыма уверены, что новые российские собственники заинтересованы в развитии бизнеса и полуострова.

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Ранее, 15 ноября, депутаты парламента республики согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в Партените, который ранее принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Ожидается, что продажа принесет в бюджет Крыма 397,7 млн рублей.

До этого, 30 октября, стало известно, что квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Ялте купила жительница Москвы. Муж новой владелицы рассказал «Известиям» о том, что супруги не знали, кому раньше принадлежала купленная ими недвижимость. До этого председатель крымского Государственного совета Владимир Константинов сообщал, что на аукционе квартира Зеленских пользовалась высоким спросом и стала самым востребованным объектом на торгах.

Позже, 31 октября, Константинов заявил, что руководство республики собирается отправить деньги, полученные от продажи национализированной квартиры супруги украинского президента, на поддержку российских участников спецоперации и их семей.

Осенью прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. В феврале этого года стало известно, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Тогда же глава крымского парламента сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов.

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