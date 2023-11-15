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Имущество Коломойского выставят на торги в Крыму
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Имущество Коломойского выставят на торги в Крыму

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Фото: TASS/Zuma
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Депутаты парламента Крыма согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в Партените, который ранее принадлежал украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Об этом 15 ноября сообщил в своем Telegram-канале председатель крымского Государственного совета Владимир Константинов.

В сообщении говорится, что на заочном заседании депутаты согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.

«В частности, в ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО «Транспорт Логистик» — центра отдыха «Европа» в пгт (поселке городского типа. — Ред.) Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому», — написал Константинов.

Он подчеркнул, что лот включает 37 объектов, в том числе центр водного спорта. Ожидается, что продажа принесет в бюджет Крыма 397,7 млн рублей.

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Ранее, 30 октября, стало известно, что квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Ялте купила жительница Москвы. Муж новой владелицы рассказал «Известиям» о том, что супруги не знали, кому раньше принадлежала купленная ими недвижимость. До этого Константинов сообщал, что на аукционе квартира Зеленских пользовалась высоким спросом и стала самым востребованным объектом на торгах.

Позже, 31 октября, председатель Госсовета Крыма заявил, что руководство республики собирается отправить деньги, полученные от продажи национализированной квартиры супруги украинского президента, на поддержку российских участников спецоперации и их семей.

Осенью прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. В феврале этого года стало известно, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Тогда же глава крымского парламента сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов.

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