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Генштаб Чехии заявил о сокращении участия военных в зарубежных миссиях

Генштаб Чехии: Прага сократит участие военных в зарубежных миссиях в 2024 году
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Участие чешских военнослужащих в зарубежных миссиях в 2024 году сократится прежде всего за счет уменьшения их числа в группировке НАТО на территории Словакии, командование которой перейдет от чешских военных к военнослужащим Испании. Об этом 7 января сообщило Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря генштаба Властимилу Киприсову.

«Чехи принимают активное участие в 14 зарубежных миссиях, в том числе в Косово, на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, где они участвуют в борьбе с контрабандистами из Африки. Чешская армия в настоящее время имеет больше всего солдат в Словакии — в общей сложности 450 человек. Однако к середине года их число сократится примерно вдвое после того, как Испания возьмет на себя командование подразделением», — говорится в публикации.

Киприсова уточнила, что Чехия передаст командование испанцам до конца июня 2024 года, оставив в Словакии почти 200 солдат. Она отметила, что это будет усиленная механизированная рота, подразделение материально-технической поддержки и представители в международном штабе.

Кроме того, армия Чехия продолжит вносить свой вклад в защиту НАТО, обучая украинских солдат.

«За границу могут выезжать до 90 чешских инструкторов, и в то же время военные учителя из-за рубежа могут обучать украинцев в Чехии. Численность иностранных войск, в том числе украинских, на нашей территории не превысит 800 человек», — говорится в статье.

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Ранее, 21 декабря, уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный признался, что Чехия получила финансовую выгоду от косвенного участия в конфликте на Украине. Он отметил, что партнеры по НАТО платили Чехии за отправку Украине военной техники.

При этом в начале декабря глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна не может послать Украине больше военной помощи из своих запасов. По ее словам, переданная военная техника оценивалась чешской армией как невостребованная. Вместе с тем Прага сохраняет возможность помогать Киеву обучением военных, «выдачей экспортных лицензий или участием в ряде международных инициатив в рамках Евросоюза и НАТО».

До этого, 26 ноября, глава минобороны Чехии Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

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