Власти Чехии признали получение выгоды от украинского конфликта

Чехия получила финансовую выгоду от косвенного участия в конфликте на Украине, признался 21 декабря в интервью Český rozhlas уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный.

Он отметил, что партнеры по НАТО платили Чехии за отправку Украине военной техники.

«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше. Так оно и есть», — сказал Копечный.

По его словам, Дания, Нидерланды и США полностью оплачивали Чехии все затраты на отправку Украине оружия. Так, в 2023 году Прага получила от Копенгагена и Амстердама более €1,5 млрд. Кроме того, крупнейшие оборонные предприятия Чехии увеличили выпуск крупнокалиберных боеприпасов на 600–700%.

Также в Чехию прибыло большое число украинских беженцев, которые стали дополнительной рабочей силой. На работу устроилось около 120 тыс. украинцев.

При этом в начале декабря глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна не может послать Украине больше военной помощи из своих запасов. По ее словам, переданная военная техника оценивалась чешской армией как невостребованная. Вместе с тем Прага сохраняет возможность помогать Киеву обучением военных, «выдачей экспортных лицензий или участием в ряде международных инициатив в рамках Евросоюза и НАТО».

Ранее, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Тогда же глава минобороны Чехии Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.