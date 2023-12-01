Глава МО Чехии заявила о невозможности посылать больше помощи Украине

Чехия не может послать Украине больше военной помощи из своих запасов. Об этом 1 декабря написала глава министерства обороны страны Яна Чернохова в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Мы отправили на Украину только то, что могли, чтобы это не угрожало обороноспособности Чешской Республики <...> Тот факт, что на данный момент мы не можем отправить больше товара с наших складов на Украину, является правдой», — говорится в сообщении.

По ее словам, та военная техника, которая была передана Украине, оценивалась армией Чехии как невостребованная. При этом страна сохраняет возможность помогать Киеву обучением военных, «выдачей экспортных лицензий или участием в ряде международных инициатив в рамках Евросоюза и НАТО».

Ранее, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Также в тот день Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.