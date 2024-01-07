Chess.com подтвердил блокировку Хисматуллина из-за его позиции по Украине

Американский шахматный сайт Chess.com (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) в комментарии «Известиям» 7 января подтвердил, что заблокировал участие российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина в турнирах, так как шахматист поддерживает специальную военную операцию России на Украине.

«Мы подтверждаем, что гроссмейстеру Хисматуллину было запрещено участвовать в соревнованиях и социальной активности на Chess.com. Это соответствует нашей политике и предыдущим действиям в отношении игроков, поддерживающих конфликт», — отмечено в комментарии, поступившем в редакцию.

Пресс-служба сайта отметила, что Россия продолжает военные действия, а шахматы являются «мирной и красивой игрой».

«Мы надеемся на мир и прекращение <конфликта>», — уточнили там.

Ранее, 3 января, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Согласно правилам турнира, поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил «честной игры», но российский спортсмен не стал писать жалобу. Игра завершилась вничью.

Позже Хисматуллин сообщил, что после данного инцидента американский шахматный сайт Chess.com запретил ему принимать участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте. При этом российский гроссмейстер отметил, что уважает право польского спортсмена поступать таким образом, и призвал прессу не политизировать ситуацию и не оскорблять Дуду.

Действия польского спортсмена осудил экс-депутат сейма Польши, юрист и экономист Яцек Вилк. По его словам, шахматисту нужно определиться, занимается он спортом или политикой.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) 4 января, комментируя ситуацию с отказом Дуды пожимать руку Хисматуллину, сообщила «Известиям», что россиянин пока не подавал жалоб в комиссию по этике. По данным ФИДЕ, при подаче официальной жалобы комиссия должна провести расследование и рассмотреть возможные санкции. При этом там отметили, что традиция пожимать руки не закреплена официально в обязательных правилах федерации.