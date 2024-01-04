В Польше осудили действия отказавшегося жать руку россиянину шахматиста

Экс-депутат сейма Польши, юрист и экономист Яцек Вилк осудил действия польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды, который на прошедшем в Самарканде турнире отказался пожимать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину.

«Спорт должен был альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только очень слабо, но и в каком-то смысле противоречит его сути», — написал он 4 января на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Он указал, что польскому шахматисту нужно определиться, занимается он спортом или политикой.

Ранее, 3 января, Дуда отказался пожать руку Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Согласно правилам турнира, поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил «честной игры», но российский спортсмен не стал писать жалобу. Игра завершилась вничью.

Позже Хисматуллин сообщил, что после данного инцидента американский шахматный сайт Chess.com (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) запретил ему принимать участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте. При этом российский гроссмейстер отметил, что уважает право польского спортсмена поступать таким образом, и призвал прессу не политизировать ситуацию и не оскорблять Дуду.