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МШФ заявила об отсутствии жалоб от Хисматуллина после отказа Дуды в рукопожатии

МШФ: Хисматуллин не подавал жалоб в Комиссию после отказа Дуды пожимать ему руку
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Фото: Федерация шахмат России
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Международная шахматная федерация (МШФ) 4 января, комментируя ситуацию с отказом польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину, сообщила «Известиям», что россиянин пока не подавал жалоб в Комиссию по этике.

Как сообщили в пресс-службе МШФ, шахматисты традиционно пожимают руки или приветствуют друг друга в соответствии с социальными нормами до и после каждой партии. При этом данные действия не закреплены в обязательных правилах федерации.

«Если игрока задевает отказ оппонента пожать руки или происходит любой другой оскорбительный или неуместный, по мнению игрока, жест, он может подать жалобу в Комиссию Международной шахматной федерации по этике и дисциплине», — пояснили в пресс-службе.

По данным МШФ, при подаче официальной жалобы Комиссия должна провести расследование и рассмотреть возможные санкции.

«Подчеркнем, что в конкретном случае, произошедшем между Дудой и Хисматуллиным во время партии, Денис Хисматуллин не подавал никакой жалобы в Комиссию по этике и дисциплине», — уточнила МШФ.

В пресс-службе добавили, что аналогичный случай произошел между гроссмейстерами Михаилом Кобалией и Кириллом Шевченко на личном чемпионате Европы по шахматам в 2023 году в Сербии, где Шевченко отказался пожимать руку сопернику. Его поведение побудило Кобалия вызвать арбитра и подать протест, после которого Шевченко получил официальное предупреждение от Комиссии.

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Дуда отказался пожать руку Хисматуллину ранее, 3 января, на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. Согласно правилам турнира, поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил «честной игры», но российский спортсмен не стал писать жалобу. Игра завершилась вничью.

Позже Хисматуллин сообщил, что после данного инцидента американский шахматный сайт Chess.com (заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) запретил ему принимать участие в призовых турнирах и любую социальную активность на сайте. При этом российский гроссмейстер отметил, что уважает право польского спортсмена поступать таким образом, и призвал прессу не политизировать ситуацию и не оскорблять Дуду.

Действия польского спортсмена осудил экс-депутат сейма Польши, юрист и экономист Яцек Вилк. По его словам, шахматисту нужно определиться, занимается он спортом или политикой.

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