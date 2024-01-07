Россиянин погиб в ДТП с автобусом на Шри-Ланке

Гражданин России погиб в ДТП с участием туристического автобуса на Шри-Ланке. Эту информацию в воскресенье, 7 января, подтвердил «Известиям» заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.

Издание Daily Mirror Online ранее сообщало, что инцидент произошел 5 января на Южной скоростной автомагистрали. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Коломбо в Матару, уснул за рулем и влетел в грузовик. Россиянин, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как его доставили в больницу Карапития.

Федоров отметил, что действительно погиб россиянин. Кроме того, он также прокомментировал публикации в СМИ касательно девяти пострадавших в ДТП и обратил внимание, что, по сведениям посольства России в Шри-Ланке, никто больше не получил каких-либо травм.

Заведующий консульским отделом добавил, что с родственником погибшего находятся в постоянной связи, оказывают необходимое содействие. Как только инцидент произошел, с ними связались. Федоров также добавил, что мужчина отдыхал с семьей, они тоже участники ДТП, с ними всё в порядке.

Ранее, 5 января, сообщалось, что в Турции в результате столкновения пассажирских автобусов погибли два человека, еще восемь пострадали. Автобус вышел из-под контроля в районе Каракурт Сарыкамышского района Карса и попал в аварию.