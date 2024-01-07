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Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Свыше 1,4 млн человек в 6 тыс. населенных пунктах РФ приняли участие в праздновании Рождества Христова. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Москве в кафедральном соборе храма Христа Спасителя на торжественном мероприятии, проведенном патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, присутствовало около 2,5 тыс. человек. В новых субъектах РФ проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, <…> в которых приняло участие более 12,7 тыс. человек», — передает ее слова пресс-служба МВД России.

Кроме того, Волк указала, что около 43 тыс. сотрудников полиции совместно с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций способствовали обеспечению правопорядка во время праздничных богослужений.

Волк подытожила, что с помощью принятых мер каких-либо нарушений общественного порядка не было допущено.

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7 января президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов страны.

Также христиан поздравил патриарх Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света и не заметить его.

Патриарх Московский и Всея Руси пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

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