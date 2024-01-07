Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января поздравил православных христиан с Рождеством.

«Сегодня мы вспоминаем особое событие приход в мир Господа и Спасителя, который церковью именуется солнцем правды. Это солнце никогда не заходит, не заходит за горизонт, не теряет своей теплоты и не гаснет, и никакая тьма поглотить его не может. Его животворящая сила настолько велика и благодатная, что она способна пробиться даже сквозь тьму наших грехов и нашего несовершенства. Способна развеять туман сомнений и будничных проблем, преодолеть наши тревоги за судьбы мира из страны, внести успокоение в мятущиеся сердца и высветить подлинные жизненные приоритеты, указав человеку верный путь ко спасению», — сказал он.

Как отметил патриарх, каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

«К сожалению, наши современники зачастую оказываются ослепленными отовсюду льющимся холодным светом рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что все чаще люди проходит мимо того, на что не попал луч этого холодного света. А если отключить электричество, то все экраны в один миг погасну, но солнце правды будет светить всегда», — указал патриарх.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви». Он призвал творить добрые дела, утешать и поддерживать тех, кто нуждается в помощи и участии, наполняя жизнь «неприходящим смыслом радостью, счастьем и миром».

Накануне патриарх Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. В начале службы он напомнил прихожанам, что вера несет в себе оптимизм и возможность преодолевать трудности — без страха и уныния.