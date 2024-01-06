Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя

В преддверии одного из самых главных праздников православных — Рождества Христова — в Рождественский сочельник, когда завершается строгий пост, в храмах идут особые службы. 6 января Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В начале службы он напомнил прихожанам, что вера несет в себе оптимизм и возможность преодолевать трудности — без страха и уныния.

«Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и еще раз напоминают о том, что Бог всесилен. Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа», — отметил патриарх.

Накануне в храм Христа Спасителя доставили икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым. Образ был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. Перед Святой Троицей молебен совершил митрополит Григорий в сослужении епископа Кирилла, протоиерея Георгия Мартынова и протоиерея Андрея Марущака.

6 января руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков рассказал, что в столице в Рождество будет работать около 550 храмов, по прогнозу властей Москвы, ожидается, что на службу туда придет порядка 1 млн посетителей.