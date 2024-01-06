В Рождество в Москве будет работать около 550 храмов
В столице в Рождество будет работать около 550 храмов, по прогнозу властей Москвы, ожидается, что на службу туда придет порядка 1 млн посетителей. Об этом 6 января сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
«Где-то будет около 550 храмов. Я думаю, что около миллиона человек [прихожан] будет, может быть, больше», — цитирует Сучкова «РИА Новости».
Как отмечено на сайте мэрии столицы, добраться до храмов посетителям помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые будут дежурить в метро Москвы в рождественскую ночь. Они подскажут, как пройти, или помогут выбрать нужный автобус.
Рождество Христово ежегодно отмечается 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом собираются за столом в своих семьях.
Ранее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что температура воздуха в Москве в ночь на Рождество, 7 января, опустится до –24 градусов, в Подмосковье — до –19…–24.
4 января заммэра Наталья Сергунина рассказывала, что с 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия: спектакли, концерты, мастер-классы. Рождественская программа пройдет на 36 площадках главного зимнего фестиваля столицы. Например, 6 и 7 января на катке на площади Революции будут представлены ледовые шоу «Щелкунчик», «Золотой ключик» и «Золушка».