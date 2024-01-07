Путин назвал Рождество ярким выражением братского единения народов России

Один из самых главных праздников православных — Рождество Христово — это яркое выражение братского единения народов России. Об этом 7 января заявил президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с праздником в ходе встречи с семьями погибших в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Можно без всякого преувеличения сказать, что это праздник, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России», — сообщил лидер государства.

По его словам, несмотря на то что Россия по большей части является православной страной, ее населяют представители других конфессий. Они также поздравляют православных христиан с этим светлым праздником.

«Я вас всех поздравляю с праздником, теплым и душевным», — добавил Владимир Путин.

Ранее в этот же день с Рождеством Христовым поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

Накануне патриарх Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. В начале службы он напомнил прихожанам, что вера несет в себе оптимизм и возможность преодолевать трудности — без страха и уныния.