Теннисист Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии 2024 года
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. Об этом 7 января он объявил на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Свое решение теннисист связал с полученным микроразрывом мышцы, о котором он узнал в Мельбурне, сделав магнитно-резонансное исследование.
«Прямо сейчас я не готов соревноваться на максимальном уровне в матчах из пяти сетов. Я лечу обратно в Испанию, чтобы повидаться со своим врачом, подлечиться и отдохнуть», — написал Надаль.
Ранее на этой неделе 37-летний Надаль принял участие в нескольких матчах турнира в Брисбене, где в четвертьфинале проиграл австралийцу Джордану Томпсону.
Первый выход на корт 22-кратного чемпиона «Большого шлема» Надаля после длительного перерыва состоялся 31 декабря 2023 года. Теннисист не участвовал в соревнованиях с января 2023 года из-за травмы бедра.
Ранее, 7 декабря, Надаль допустил, что сезон 2024 года может стать последним в его спортивной карьере. При этом он заверил, что будет наслаждаться каждым турниром «как последним».