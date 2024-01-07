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Теннисист Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии 2024 года

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xuefei
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. Об этом 7 января он объявил на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Свое решение теннисист связал с полученным микроразрывом мышцы, о котором он узнал в Мельбурне, сделав магнитно-резонансное исследование.

«Прямо сейчас я не готов соревноваться на максимальном уровне в матчах из пяти сетов. Я лечу обратно в Испанию, чтобы повидаться со своим врачом, подлечиться и отдохнуть», — написал Надаль.

Ранее на этой неделе 37-летний Надаль принял участие в нескольких матчах турнира в Брисбене, где в четвертьфинале проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

Первый выход на корт 22-кратного чемпиона «Большого шлема» Надаля после длительного перерыва состоялся 31 декабря 2023 года. Теннисист не участвовал в соревнованиях с января 2023 года из-за травмы бедра.

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Ранее, 7 декабря, Надаль допустил, что сезон 2024 года может стать последним в его спортивной карьере. При этом он заверил, что будет наслаждаться каждым турниром «как последним».

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