Теннисист Надаль заявил о возможном завершении карьеры в 2024 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль допустил, что сезон 2024 года может стать последним в его спортивной карьере. Он сказал об этом в беседе с порталом Sport.es.

«Несомненно, есть вероятность, что будет мой последний год. Возможно, это будет только полгода, а есть шанс, что это будет полный год», — отметил он.

При этом Надаль заверил, что будет наслаждаться каждым турниром «как последним».

Теннисист не выступает с начала 2023 года из-за травмы. 18 января он проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

В мае Надаль заявил, что не примет участие в Открытом чемпионате Франции по теннису — «Ролан Гаррос». Тогда он рассказал, что его травма несовместима с участием в турнире, который он не пропускал с 2004 года.