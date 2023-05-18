Теннисист Надаль не примет участие в «Ролан Гаррос» из-за травмы

Рекордсмен по победам на Открытом чемпионате Франции по теннису — «Ролан Гаррос» — испанец Рафаэль Надаль не примет участие в турнире в текущем году.

На пресс-конференции 18 мая спортсмен объяснил, что не сможет выступить из-за травмы. Как оказалось, 36-летний теннисист испытывает проблемы с мышцами поясницы.

«Травма развилась не так, как мне бы хотелось. Это несовместимо с участием в Открытом чемпионате Франции. Это не мое решение, а решение моего тела. Я не планирую играть в ближайшие несколько месяцев», — цитирует Надаля RMC Sport.

Открытый чемпионат Франции будет проходить с 22 мая по 11 июня.

Надаль не будет принимать участия в «Ролан Гаррос» впервые с 2004 года. Испанский спортсмен установил рекорд по победам на данном турнире — он выигрывал его 14 раз.

До этого Надаль в последний раз выходил на корт 18 января. Он вылетел с Открытого чемпиона Австралии по теннису (Australian Open) во втором круге, проиграв американцу Маккензи Макдональду.