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Теннисист Надаль проиграл во втором круге чемпионата Australian Open

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xuefei
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Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии 36-летний испанец Рафаэль Надаль вылетел с турнира во втором круге, проиграв американцу Маккензи Макдональду. Об этом сообщается на официальном сайте Australian Open в среду, 18 января.

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Надаль, который за историю своего участия в международных чемпионатах одержал 22 победы на турнирах Большого шлема, во втором раунде турнира Australian Open проиграл в трех сетах Макдональду со счетом 4:6, 4:6, 5:7 соответственно, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что во втором сете матч был приостановлен из-за того, что Надаль стал испытывать боль в левом бедре, поэтому принял решение вызвать медиков на корт. После этого игра продолжилась, но перевес в пользу американца был весомым.

В третьем круге турнира Макдональд сыграет с победителем матча между Далибором Сврчином из Чехии и японцем Йосихитой Нисиокой.

Также в среду на Australian Open состоялся матч, по итогам которого российский теннисист Даниил Медведев обыграл Джона Миллмэна из Австралии и вышел в третий круг турнира. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 19 минут.

В третьем круге чемпионата 26-летний россиянин сыграет с победителем игры Себастьян Корда (США) – Йосуке Ватануки (Япония).

В конце декабря 2022 года испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Надаль стал первым в истории игроком, находящимся на протяжении 900 недель подряд в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В материале отмечалось, что в топ-50 рейтинга ATP теннисист попал в августе 2004 года, а 25 апреля 2005-го впервые вырвался в десятку лучших. С тех пор этот список он и не покидал.

Ранее, в начале сентября, Надаль уступил американцу Фрэнсису Тиафо по итогам 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open). Встреча шла 3 часа 32 минуты, сеты закончились со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. По результатам встречи он покинул турнир.

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