Надаль держится в топ-10 рейтинга ATP рекордные 900 недель

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым в истории игроком, находящимся на протяжении 900 недель подряд в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщило 19 декабря издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что в топ-50 рейтинга ATP теннисист попал в августе 2004 года, а 25 апреля 2005-го впервые вырвался в десятку лучших. С тех пор этот список он и не покидал.

«С того 25 апреля прошло уже более 6200 дней, 900 недель подряд», — пишет издание.

Надалю 36 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом и рекордсменом по числу титулов «Большого шлема» в одиночном разряде.

16 декабря стало известно, что норвежский теннисист Каспер Рууд получил от ATP награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. В числе номинантов также был Надаль, однако он награду не получил. Ее с 2004 года получали только Надаль и Роджер Федерер, отмечает «Спорт-Экспресс».

6 сентября Надаль уступил американцу Фрэнсису Тиафо по итогам 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open). Встреча шла 3 часа 32 минуты, сеты закончились со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. По результатам встречи он покинул турнир.