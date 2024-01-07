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Военные священники провели рождественские богослужения в полевых храмах ВС РФ

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Фото: t.me/mod_russia
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Военные священники провели для российских бойцов рождественские богослужения в полевых храмах на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщили в Минобороны РФ.

Священники посетили военных в тыловых районах и на передовых позициях. Они привезли верующим военнослужащим преждеосвященные дары, чтобы те могли приступить к таинству причастия.

«Рождество Христово и другие церковные праздники на самом деле вдохновляют человека на духовные подвиги. А именно с духовных подвигов начинаются и другие подвиги, в том числе спасение Отечества», — рассказал военный священник отец Александр.

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Ранее в этот день с Рождеством Христовым поздравил православных россиян глава государства Владимир Путин. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России. Также в канун Рождества глава государства встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничный ужин. Президент встретил с ними Рождество на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.

Также христиан поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

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