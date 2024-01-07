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Собянин поздравил москвичей с Рождеством

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым. Свое поздравление он опубликовал 7 января в Telegram-канале.

«Великий праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия. Помогает каждому проявить свои лучшие человеческие качества. Рождество — это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, кто нуждается в нашей поддержке», — написал мэр.

По его словам, для столицы главным украшением праздника является большой зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», который в этом году проходит в десятый раз.

Также Собянин напомнил про акцию «Москва помогает», в рамках которой проходит сбор новогодних подарков для участников спецоперации и жителей новых российских регионов.

В заключение мэр пожелал москвичам праздничного настроения, здоровья и благополучия.

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Ранее в этот день с Рождеством Христовым поздравил православных россиян глава государства Владимир Путин. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России. Российский лидер посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово в Ново-Огарево.

Также христиан поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

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