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Глава МИД Японии прибыла с визитом на Украину

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Глава МИД Японии Ёко Камикава 6 января прибыла на Украину с визитом.

Как отметили в японском внешнеполитическом ведомстве, в частности, она проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В ходе заграничной поездки Камикава должна посетить несколько стран Европы, а также США. Визит на Украину заранее не анонсировался.

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Ранее, 21 декабря, Япония передала Украине $950 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры и социальную поддержку.

За день до этого министр финансов Японии Сунити Судзуки заявил, что страна выделит Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $4,5 млрд.

7 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал выделить Украине $4,5 млрд. По его словам, из этой суммы $1 млрд пойдет на восстановление инфраструктуры, а другая сумма будет направлена на выполнение гарантий по кредитам, выделенным Киеву Всемирным банком.

До этого, 28 ноября, руководство Японии заявило, что планирует помочь Украине в области разминирования и кибербезопасности.

Страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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