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Минфин Украины сообщил о получении $950 млн от Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Япония передала Украине $950 млн на восстановление разрушенной инфраструктуры и социальную поддержку. Об этом 21 декабря сообщило украинское министерство финансов.

Из выделенной суммы $52,4 млн составляет грант «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» в рамках программы Всемирного банка, а еще $900 млн — ссуда по проекту «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности».

В министерстве отметили, что средства также будут предоставляться владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.

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Накануне сообщалось, что Япония выделит Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $4,5 млрд. Об этом заявил министр финансов Сунити Судзуки.

До этого, 7 декабря, премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал выделить Украине $4,5 млрд. По его словам, из этой суммы $1 млрд пойдет на восстановление инфраструктуры, а другая сумма будет направлена на выполнение гарантий по кредитам, выделенным Киеву Всемирным банком.

В конце ноября руководство Японии заявило, что планирует помочь Украине в области разминирования и кибербезопасности.

В сентябре глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «большой семерки» страна продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Токио продолжит расширять антироссийские санкции.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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