Экс-разведчик США побывал на Рождественской службе в храме

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в Рождество, 7 января, посетил храм Христа Спасителя.

«Я не ортодоксальный христианин, я протестант, но моя жена из Грузии, она вырастила мою дочь, которая ортодоксальная христианка, поэтому для меня важно быть тут и понимать, что у моей дочери есть возможность находиться здесь. К тому же, сегодня Рождество, быть здесь — чудесная возможность», — сказал он в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

По словам бывшего американского разведчика, русские люди относятся к нему с теплом. Также он отметил, что находится в поисках «русской души».

Ранее в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил христиан с Рождеством. Он пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

Президент РФ Владимир Путин также поздравил с Рождеством Христовым православных россиян. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

Накануне патриарх Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. В начале службы он напомнил прихожанам, что вера несет в себе оптимизм и возможность преодолевать трудности без страха и уныния.