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Патриарх назвал сохранение веры главным условием для устранения внешних угроз

Патриарх Кирилл: внешние угрозы обойдут стороной Россию при сохранении веры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января в проповеди после ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя назвал сохранение православной веры главным условием для того, чтобы внешние угрозы обошли стороной Россию.

«Мы не только должны иметь сильную экономику, соответствующие вооруженные силы, — потому что речь идет в том числе, к сожалению, и о возможности силового противодействия нашей стране — но мы в первую очередь должны быть сильными духом и, самое главное, сохранять православную веру. Сохраним — и Господь будет с нами, и все внешние напасти и скорби обойдут и страну нашу, и каждого из нас. Но только очень важно веру хранить, Бога любить, друг к другу относиться с любовью и заботой, преобразовывать свою жизнь по закону Божьему», — сказал он.

В таком случае, по словам патриарха, всё получится и как внутренние проблемы в стране, так и внешние опасности «уйдут в небытие».

Как отметил патриарх Кирилл, Россия в настоящий момент проходит непростую часть своего исторического пути. Однако до тех пор, пока люди будут сохранять веру в сердце, любовь к ближним и к Отечеству, страна сможет «отражать эти наветы вражьи».

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Ранее в этот день патриарх Кирилл поздравил христиан с Рождеством. Он пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

Президент РФ Владимир Путин также поздравил с Рождеством Христовым православных россиян. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

Накануне патриарх Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. В начале службы он напомнил прихожанам, что вера несет в себе оптимизм и возможность преодолевать трудности без страха и уныния.

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