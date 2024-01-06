Прихожане храма Христа Спасителя рассказали о своей рождественской молитве

Прихожане храма Христа Спасителя 6 января рассказали корреспонденту «Известий» Игорю Балдину о своей рождественской молитве.

«Хочется, чтобы у граждан нашей страны всё было хорошо в этот святой день и чтобы этот год ознаменовался чем-то хорошим, светлым и добрым», — поделился один из прихожан.

Также прихожане рассказали, что в ходе рождественской службы будут молиться о том, чтобы у каждого в душе всё было хорошо.

Журналист напомнил, что в храм Христа Спасителя к рождественской службе была доставлена из реставрационной мастерской икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым.

Ранее в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. В начале службы он напомнил прихожанам, что вера несет в себе оптимизм и возможность преодолевать трудности — без страха и уныния.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков рассказал, что в столице в Рождество будет работать около 550 храмов. По прогнозу властей Москвы, ожидается, что на службу туда придет порядка 1 млн посетителей.

5 января икону Святой Троицы доставили в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества. В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в храме.