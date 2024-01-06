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В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
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Во Франции призвали к ликвидации НАТО для скорейшего наступления мира на Украине
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Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
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Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16
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Двукратный чемпион мира по футболу Загалло умер в Бразилии в возрасте 92 лет
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Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году
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В Рождество в Москве будет работать около 550 храмов
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Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
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КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов на границе с Южной Кореей
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Welt рассказала о тяжелых потерях ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей
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Блинкен обсудил с Эрдоганом и главой МИД Турции ситуацию в секторе Газа
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Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления
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В Москве умер внук Никиты Хрущева

Кадры последствий обстрела Макеевки

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