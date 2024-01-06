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В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей

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В избирательном штабе кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, волонтеры приступили к массовой проверке подписей в его поддержку, которые были собраны в 45 регионах страны. Об этом 6 января сообщил ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, уполномоченный группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина, Виктор Блажеев.

«У нас в активную фазу вступила работа в штабе. Сейчас начинают поступать подписные листы. 45 регионов уже направили часть подписных листов. Здесь кипит работа, нам нужно организовать проверку этих подписных листов. Волонтеры работают, внимательно всë анализируют, надо не ошибиться», — рассказал Блажеев.

В этот день в штаб доставили подписные листы из 25 регионов, включая новые. Накануне, 5 января, туда прибыли листы с подписями в поддержку Путина на выборах из 20 регионов, в том числе из Москвы и Московской области. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, однако не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Последний день сдачи подписей в Центризбирком РФ — 31 января.

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Также 5 января сопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих президентских выборах. Он подчеркнул, что им делегирована важная миссия по ведению прямого диалога с гражданами России от имени кандидата.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Позднее, 18 декабря, российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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