Пушилин спрогнозировал превращение Донбасса в индустриальное сердце РФ

Донбасс скоро снова станет индустриальным центром России, для этого у него есть необходимый промышленный потенциал и кадры, заявил 6 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы нацелены вернуть всё вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Пушилин подчеркнул, что данная цель реальна, для ее реализации требуется развивать экономику и как можно быстрее создать условия для выхода региона из нехарактерного для него дотационного состояния.

В этой связи он указал на промышленный потенциал Донбасса и его самую важную составляющую — кадры. По словам главы ДНР, вопреки сложностям уехавшие специалисты возвращаются.

Кроме того, в Донбассе есть научно-техническая баз и вуз для подготовки новых специалистов, отметил Пушилин. По этим причинам в ДНР нацелены на реализацию стоящих перед регионом высоких задач, заключил он.

Ранее, 29 декабря, правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов государства до 2030 года. Одним из элементов в целях поддержки инвесторов станет развитие созданной на их территории свободной экономической зоны.

До этого, 27 декабря, Пушилин заявил, что решение о судьбе освобожденной российскими войсками Марьинки в ДНР еще не принято, однако, скорее всего, город будет восстановлен.

15 декабря стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на декабрь 2023 года зарегистрировались 96,1 тыс. малых и средних предприятий (МСП). Таким образом, за год их число выросло на 77 тыс.

В начале декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о начале разработки в ДНР плана по восстановлению Мариуполя на 2024 год. Он добавил, что в 90% жилых домов города на тот момент уже было запущено теплоснабжение. Кроме того, по его словам, к тому моменту было восстановлено 500 тыс. кв. м фасадов домов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.