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В новых регионах работает почти 100 тыс. МСП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на декабрь 2023 года зарегистрировались 96,1 тыс. малых и средних предприятий (МСП). За год их число выросло на 77 тыс., следует из данных единого реестра субъектов МСП, которые изучили «Известия».

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Большинство зарегистрированы в Донецкой (45,5 тыс.) и Луганской (33,9 тыс.) народных республиках. В основном это ИП (88,6 тыс.). В этому году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей, заявил президент России 14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным».

Это впечатляющая цифра, сопоставимая с налоговыми поступлениями в федеральный бюджет от тех российских регионов, которые расположены вдали от территории проведения СВО и не пострадали от боевых действий, заявил вице-президент «Опоры России» Сергей Лапенко.

Владимир Путин на прямой линии также сообщил, что ежегодно направляется более 1 трлн рублей на «постепенное вхождение в экономическую, социальную жизнь России» новых субъектов.

«Доля дотаций новым регионам из федерального бюджета в течение двух последних лет превышала 40% объема собственных доходов, поэтому пока они только вживаются в экономическую жизнь России, делая это по мере своих сил и при помощи государства весьма успешно», — сказала и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Ранее «Известия» писали, что правительство планирует ввести грантовую систему поддержки МСП, представители которых занимаются социально значимой деятельностью на территории новых регионов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело субъектное: в новых регионах уже работает почти 100 тыс. МСП

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