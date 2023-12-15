В новых регионах работает почти 100 тыс. МСП

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на декабрь 2023 года зарегистрировались 96,1 тыс. малых и средних предприятий (МСП). За год их число выросло на 77 тыс., следует из данных единого реестра субъектов МСП, которые изучили «Известия».

Большинство зарегистрированы в Донецкой (45,5 тыс.) и Луганской (33,9 тыс.) народных республиках. В основном это ИП (88,6 тыс.). В этому году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей, заявил президент России 14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным».

Это впечатляющая цифра, сопоставимая с налоговыми поступлениями в федеральный бюджет от тех российских регионов, которые расположены вдали от территории проведения СВО и не пострадали от боевых действий, заявил вице-президент «Опоры России» Сергей Лапенко.

Владимир Путин на прямой линии также сообщил, что ежегодно направляется более 1 трлн рублей на «постепенное вхождение в экономическую, социальную жизнь России» новых субъектов.

«Доля дотаций новым регионам из федерального бюджета в течение двух последних лет превышала 40% объема собственных доходов, поэтому пока они только вживаются в экономическую жизнь России, делая это по мере своих сил и при помощи государства весьма успешно», — сказала и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Ранее «Известия» писали, что правительство планирует ввести грантовую систему поддержки МСП, представители которых занимаются социально значимой деятельностью на территории новых регионов.

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Дело субъектное: в новых регионах уже работает почти 100 тыс. МСП