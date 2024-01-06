Россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов за 2023 год

Россия стала самой «мандариновой» страной за первые девять месяцев 2023 года, на нее пришлись более 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тыс. т. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные в субботу, 6 января.

«В общем объеме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 млн т, Россия заняла 21% с 406 тыс. т», — ссылаясь на данные организации «Руспродсоюз», передает «РИА Новости».

Кроме того, указывается, что Россия также лидирует в списке государств-лидеров по денежному объему импорта мандаринов.

За указанный период страна приобрела этих фруктов на сумму $421 млн. На втором месте находятся США, купившие мандаринов на $396 млн. Франция, за первые 9 месяцев прошедшего года потратившая на их закупку $240 млн, находится на третьей позиции в рейтинге.

«Результаты показывают, что Россия продолжает доминировать на мировом рынке мандаринов в 2023 году, не только по объему, но и по денежной стоимости», — сказано в материале.

В конце декабря страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в ходе опроса выяснили, что мандарины входят в тройку главных продуктов, с которыми у россиян ассоциируется празднование Нового года. Они заняли в этом списке второе место. Как отмечалось, в первую тройку вошли также салат оливье и красная икра.

Ранее в том же месяце в Роскачестве дали советы по выбору мандаринов. Там отметили, что, покупая эти фрукты, следует ориентироваться на яркий цвет кожицы, на которой не должно быть пятен или гнили. Добавлялось, что приобретать мандарины лучше всего на развес или в упаковке, позволяющей оценить состояние плода. На зеленый хвостик или зеленоватую кожуру можно не обращать внимания, поскольку они не говорят о свежести мандарина.