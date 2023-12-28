Более 50% россиян с аллергией позволяют себе все блюда новогоднего стола

Главные продукты, с которыми у россиян ассоциируется Новый год, — это оливье (24%), мандарины (22%) и икра (20%), выяснили страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в ходе опроса (результаты есть в распоряжении «Известий»). Но не все респонденты могут насладиться традиционными новогодними блюдами: каждый пятый опрошенный рассказал, что страдает аллергией на пищевые продукты.

При этом половина респондентов, страдающих аллергией, сказала, что, даже зная о возможных последствиях, в новогоднюю ночь позволяют себе есть все блюда, поскольку праздник всего раз в году (51%), лишь 36% ограничивают себя в «опасной» еде, а 13% принимают антигистаминные препараты, чтобы избежать проблем со здоровьем. Интересно, что и вне праздничных дней обычное пищевое поведение россиян, страдающих аллергией на продукты питания, практически не отличается.

Помимо непереносимости некоторых продуктов питания, россияне также отметили наличие у них аллергии на цветы или пыльцу (20%), животных или насекомых (15%), пыль (12%) и определенные виды лекарств (11%).

Большинству опрошенных аллергия мешает жить (80%): 23% рассказали, что им не нравится реакция организма, столько же чувствуют постоянный дискомфорт, 20% страдают из-за необходимости постоянно контролировать питание, а 14% устали от многого отказываться и пить лекарства.

Около половины опрошенных, страдающих аллергией (47%), узнали о своей проблеме случайно, при появлении неожиданных для них симптомов. Каждому четвертому (27%) про аллергию рассказали родители, так как она появилась у них еще в младенчестве, а 18% узнали свой диагноз от врача после проведения анализа. Лишь 8% россиян сдавали генетический тест, который выявил предрасположенность к аллергии. При этом половина опрошенных (51,5%) не знают о возможности с помощью генетического теста получить информацию о предрасположенности к аллергическим реакциям на пищевые продукты, из них 23% узнали об этом благодаря опросу. Из тех, кто знает (43%) о генетическом тесте, большинство (32%) уже его прошли.

«Аллергия у всех проявляется по-разному и может быть даже опасной для жизни, например при развитии отека Квинке. Иногда аллергия может не проявлять ярких симптомов, но приводить к серьезным заболеваниям. Например, человек может употреблять в пищу лактозосодержащие продукты, которые организм плохо усваивает, что может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Поэтому о своей предрасположенности к этому заболеванию лучше узнать заранее, чтобы быть готовым к возможной реакции организма и предупредить последствия», — сказала руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Накануне из исследования «Одноклассники» и Lady Mail.ru (проект VK) стало известно, какое блюдо россияне считают самым любимым на новогоднем столе, а что, наоборот, устали готовить и есть накануне праздника. Среди традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье: 16% респондентов выбрали именно его. Еще 13% проголосовали за крабовый салат, 7% — за селедку под шубой, 6% — за курицу с картошкой в духовке, 6% — за бутерброды со шпротами. Около трети (34%) опрошенных отметили, что ни одно новогоднее блюдо они не устали есть.