В Роскачестве дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов следует ориентироваться на яркий цвет кожицы, на которой не должно быть пятен или гнили. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Роскачества.

По словам специалистов, которые приводит News.ru, созревший и вкусный мандарин примет исходную форму, если его немного сдавить.

Приобретать мандарины лучше всего на развес или в упаковке, позволяющей оценить состояние плода. На зеленый хвостик или зеленоватую кожуру можно не обращать внимания, поскольку они не говорят о свежести мандарина, сообщает телеканал «360». Слишком «пухлые» мандарины с явно отстающей от мякоти кожурой, вероятнее всего, будут перезрелыми, пишет сайт kp.ru.

Эксперты посоветовали не брать плоды, на кожуре которых появилась плесень: даже если в коробке лежит один такой мандарин, скорее всего, он уже «заразил» и остальные плоды.

14 декабря врач-гастроэнтеролог Яна Картаева усомнилась во вреде от краткосрочного переедания мандаринов. По мнению специалиста, в день рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей или пять-шесть порций, и нет ничего плохого в том, чтобы весь этот объем состоял из мандаринов, пишет RT.

9 декабря Роспотребнадзор посоветовал не покупать новогоднее лакомство в несанкционированных местах, мандарины в любом случае нужно обязательно помыть перед употреблением. Хранить фрукт следует в специальном отсеке холодильника при плюсовой температуре в шесть градусов, отмечает НСН.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в беседе с телеканалом «Звезда» подчеркнула, что перед употреблением мандарины надо хорошо помыть и после этого помыть желательно еще и руки.