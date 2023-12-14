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Врач опровергла вред от краткосрочного переедания мандаринов

Врач Картаева: краткосрочные переедания мандаринов не нанесут вреда здоровью
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Врач-гастроэнтеролог Яна Картаева рассказала, что точное количество мандаринов, которое можно съесть в день, зависит от индивидуальной чувствительности конкретного человека и определяется опытным путем.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 14 декабря, специалист объяснила, что в медицине нет строгой количественной нормы употребления по каким-то отдельным видам фрукта, однако есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом. Так, например, в день рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей, и какие-то отклонения от рекомендации, в особенности краткосрочные, с высокой долей вероятности не навредят здоровью.

«Поэтому вы можете покрывать эту норму как угодно, даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами», — подчеркнула врач.

Она отметила, что у каждого будет своя «норма» потребления тех же мандаринов: кто-то может съесть шесть плодов за один раз, а у кого-то дискомфорт вызовет даже половина мандарина.

Картаева предупредила, что после употребления мандаринов, как и других цитрусовых, могут проявляться неприятные симптомы со стороны органов ЖКТ (боли в животе, вздутие и изжога), а также псевдоаллергическая реакция в виде сыпи и зуда кожных покровов. Чаще всего это всё носит дозозависимый характер и серьезных последствий для здоровья не несет. Если проявились подобные симптомы, отметила врач, не стоит сразу отказываться от мандаринов, лучше поискать свое оптимальное количество.

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9 декабря в Роспотребнадзоре дали советы по выбору и хранению мандаринов. Так, лучше отдавать предпочтение плодам с ровной кожицей, без пятнышек и гнили, пишет Pravda.Ru. Покупать их лучше всего в специализированных магазинах и обязательно мыть перед употреблением. Хранить их лучше всего в специальном отсеке холодильника при температуре +6 градусов, пишет НСН.

7 декабря врач-диетолог в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», с какими продуктами сочетаются мандарины, а с какими, напротив, лучше их не есть. В частности, они плохо сочетаются с молоком, мясными и рыбными блюдами, а также с алкоголем. Можно есть мандарины с такими продуктами, как творог, сметана и сыры, некрахмалистые овощи и зелень.

6 декабря диетолог Анастасия Кондаурова предостерегла от переедания мандаринов. По ее словам, это чревато проблемами с органами ЖКТ. Переедание мандаринов может спровоцировать проблемы с кишечником, в том числе гастрит, диарею, боли в желудке. В них содержится большое количество аскорбиновой кислоты и витамина С, а также фруктоза. В этой связи неограниченное употребление мандаринов способно привести к повышенному уровню сахара в крови, отмечает сайт aif.ru.

1 декабря врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева отметила, что пяти мандаринов в день будет достаточно съедать для поддержания иммунитета. По словам врача, мандарины могут навредить людям, которые страдают диабетом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ, пишет Life.ru.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в прожилках мандарина, как и в самих дольках, содержится большое количество полезных для здоровья веществ. Даже если убирать прожилки, по словам врача, в дольках остается их достаточное количество.

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